В Палестине в ходе столкновений погибли не менее шести человек
Рамалла , 25 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Беспорядки начались в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом 25 октября сообщает информационное агентство Quds.
По данным журналистов, столкновения начались после того, как израильские военные попытались взять штурмом дом местного жителя с целью его ареста. На въезде в Наблус колонна армии была встречена толпой демонстрантов, которые начали закидывать военных камнями.
Отмечается, что в ответ израильские силовики применили боевое оружие. Также беспорядки начались в городе Рамалла. По информации официальных лиц, в ходе столкновений погибли как минимум шесть человек.
«Число погибших палестинцев в результате столкновения с оккупационными силами возросло до шести, еще 21 человек получил ранения», — цитирует Quds министерство здравоохранения Палестины.