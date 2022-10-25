Херсон, 25 октября 2022, 11:13 — REGNUM Барыг, «ждунов» и мародёров, которые пытаются наживаться на ситуации, сложившейся в Херсоне, ожидает наказание по законам военного времени. Об этом 25 октября в телеграм-канале написал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он подчеркнул, что те, кто пытается нажиться на ситуации, будут привлечены к ответственности — «по законам военного времени».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов сообщил, что линия обороны на подступах к Херсону за ночь осталась неизменной.