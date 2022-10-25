Херсон, 25 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Барыг, «ждунов» и мародёров, которые пытаются наживаться на ситуации, сложившейся в Херсоне, ожидает наказание по законам военного времени. Об этом 25 октября в телеграм-канале написал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Ситуация, складывающаяся в городе Херсоне, где сегодня многие «ждуны», попытались поднять головы, абсолютно контролируема. Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания», — написал Стремоусов.

Он подчеркнул, что те, кто пытается нажиться на ситуации, будут привлечены к ответственности — «по законам военного времени».

«Херсон никто не сдаёт и сдавать не собирается. Все, кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию укрорейха», — добавил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов сообщил, что линия обороны на подступах к Херсону за ночь осталась неизменной.