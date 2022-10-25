Биробиджан, 25 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии все сообщения о минировании школ города, поступившие утром 25 октября, оказались ложными. Деятельность учреждений образования возобновлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Подписчик группы «Жесть Ярославль» Эвакуация колледжа

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«Руководители школ на руки получили соответствующие акты. Школы работают в штатном режиме», — отметили в горадминистрации.

Здания осматривали кинологи и взрывотехники. Была организована эвакуация сотрудников школ и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже четвёртый случай лжеминирования учреждений образования Биробиджана за две недели. Кроме того, поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах в детских садах.