Москва, 25 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Основная причина падения продаж компьютеров в России — это весенний бум, когда в свете ожидаемого падения курса национальной валюты и возникшей на рынке неопределенности потребитель сделал так называемую «закупку впрок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

(сс) StartupStockPhotos За компьютером

«Основная причина падения продаж — это весенний бум, когда в свете ожидаемого падения курса национальной валюты и возникшей на рынке неопределенности потребитель сделал так называемую «закупку впрок», — сказал Чеглов. — Скачок продаж был остановлен ростом цен и сменой тренда рубля, который стал укрепляться. Уже летом рынок стабилизировался, цены сбалансировались, но на новом уровне. Заработал параллельный импорт. Рынок по всем законам жанра должен отыграть ажиотажный спрос в условиях какой-никакой стабилизации. К тому же на него влияет изменившиеся сегодня потребительское поведение».

Как подчеркнул Чеглов, российский потребитель стал несколько сдержаннее в тратах.

«Впереди декабрь, традиционно самый активный период для покупок, — сказал экономист. — То есть роста продаж к достигнутому сегодня фактическому значению надо ожидать. Но надо принять во внимание, что около миллиона активных покупателей на данном сегменте рынка, покупающих дорогие модели, временно покинули пределы страны, и их возвращение в ближайший месяц — два под вопросом. А значит, и появления их денег тоже. Еще 300 тыс. граждан призвано, а их семьи вряд ли будут тратить компенсации на компьютеры. Поэтому надо ожидать, что продажи в IV квартале 2022 года будут ниже, чем в 2021 году».

Что касается продаж в 2023 году, то, как пояснил Чеглов, здесь для активного роста продаж пока не видно предпосылок.

«Поступление на наш рынок американской продукции под большим вопросом, поскольку высока вероятность ужесточения контроля за исполнением санкций. Позиция официального Китая в свете нового объявленного курса пока не просматривается. Как и рост доходов российского населения», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский рынок микроэлектроники переживает непростые времена: продажи падают по всем брендам.