Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Соглашения о заработной плате в Швеции в следующем году будут заключаться в «очень сложных» экономических условиях, предупреждает Экономический институт Швеции в своем ежегодном отчете о формировании заработной платы. Впервые за очень долгое время рабочие получат пониженную реальную заработную плату в этом и следующем году, передает новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Прежде всего, сокращение реальных доходов объясняется высокой инфляцией и ее последствиями.

«Очень важно, чтобы роль целевого показателя инфляции как макроэкономического якоря сохранялась для долгосрочного развития благосостояния», — говорится в отчете ведомства.

Экономисты пишут, что уровень инфляции в Швеции будет продолжать расти в 2022 и 2023 годах, но ожидается, что инфляция вернется к целевому показателю Риксбанка в конце следующего года.

Кроме того, в ведомстве предупреждают, что повышение процентных ставок по кредитам, как ожидается, спровоцирует рецессию в Швеции и что безработица вырастет с и без того высокого уровня.

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