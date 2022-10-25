Москва, , 11:11 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков видит стремление бизнеса активно развиваться на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Minvr.gov.ru

«Мы организовали оперативный штаб вместе с госкорпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, проговорили со всеми абсолютно резидентами, у нас более 3100 компаний на Дальнем Востоке и Арктике. Что важно, ни одна компания не встала на стоп. Все наши резиденты по мере возникновения находили альтернативные технологические решения, альтернативные решения по финансированию», — заявил Чекунков.

«Что мы сейчас видим? Это такой здоровый боевой дух бизнеса развиваться еще более быстрыми темпами, понимая, что не все коммерческие решения, выстроенные в последние 30 лет проживут дальше, что в следующие 30 лет нужны будут новые связи», — отметил министр.

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