Донецк, 25 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:57 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:41 ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град».