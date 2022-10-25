Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище площадью в 154 квадратных метра. Купить помещение можно за 1,139 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке тендер РТС.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документации, бомбоубежище 1959 года постройки на проспекте Ленина, 8 по приказу свердловского главка МЧС списали ещё в 2008 году. Бункер находится в федеральной собственности и не является объектом культурного наследия или объектом гражданской обороны. Он имеет 11 помещений и два выхода. Кроме того, бункер обладает необходимыми коммуникациями: вентиляцией, водопроводом и канализацией.

Заявки для участия в аукционе принимают до 15 ноября. Торги пройдут 23 ноября.