Екатеринбург, 25 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище площадью в 154 квадратных метра. Купить помещение можно за 1,139 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на электронной площадке тендер РТС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно документации, бомбоубежище 1959 года постройки на проспекте Ленина, 8 по приказу свердловского главка МЧС списали ещё в 2008 году. Бункер находится в федеральной собственности и не является объектом культурного наследия или объектом гражданской обороны. Он имеет 11 помещений и два выхода. Кроме того, бункер обладает необходимыми коммуникациями: вентиляцией, водопроводом и канализацией.

Заявки для участия в аукционе принимают до 15 ноября. Торги пройдут 23 ноября.