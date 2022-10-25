Москва, 25 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Факт подрыва железнодорожных путей в Брянской области зафиксируют и будут расследовать следователи СК России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Участок путей был повреждён накануне вечером на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка. Предположительно, сработало взрывное устройство. пострадавших среди мирного населения нет. Следственный комитет установит лиц, причастных к совершению этого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по повреждённому участку железнодорожный путей восстановлено.