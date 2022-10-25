Москва, , 11:09 — REGNUM Онлайн-кинотеатр KION назвал дату премьеры сериала назвал дату премьеры детективного сериала «Переговорщик». Об этом 25 октября сообщает ТАСС.

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Первый эпизод шоу, которое авторы позиционируют как остросюжетный детектив, появится на сайте KION 3 ноября 2022 года. В центре повествования будет находиться эксперт, способный разрешить любой конфликт путём переговоров.

Для справки: в качестве режиссёра сериала выступает Нурбек Эген («Алиби», «Молот»), главную роль в «Переговорщике» исполнит Кирилл Пирогов. В проекте также участвуют Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте и другие известные российские актёры театра и кино.

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