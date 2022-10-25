Вашингтон, 25 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Власти США запретили въезд в страну 500 лицам, связанным с правительством Даниэля Ортеги в Никарагуа, за «подрыв демократических институтов» в этой латиноамериканской стране. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщает агентство EFE.

Даниэль Ортега

Среди тех, на кого наложены санкции, — сотрудники сил безопасности Никарагуа, включая Национальную полицию, работники тюрем, судьи, прокуроры, работники образования и другие лица, причастные к «репрессиям и коррупции режима», а также члены их семей. Личности данных людей при этом не раскрываются.

«Ни один член никарагуанского правительства или любой, кто способствует злоупотреблениям режима, не должен думать, что может свободно путешествовать в Соединенные Штаты», — сказал Блинкен.

Визовые санкции для этих 500 человек основаны на президентском указе, который «приостанавливает въезд в США членов правительства Никарагуа и других лиц, получающих выгоду от подрыва демократических институтов Никарагуа».