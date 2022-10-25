Владикавказ, , 11:08 — REGNUM Время на пересечение участка российско-грузинской границы в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии должно существенно сократиться. В конце ноября 2022 года будут введены в эксплуатацию 12 новых полос движения на въезд в Россию. Такая информация прозвучала в ходе встречи заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурата Хапсирокова, премьер-министра РСО-Алании Бориса Джанаева и директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Михаила Кокаева.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

Было отмечено, что летом 2022 года запущено 12 полос движения для легкового транспорта в направлении на выезд из России. Граждане, пересекающие границу, уже отмечают скорость, с которой теперь можно проехать через КПП «Верхний Ларс».

Напомним, в настоящее время идет модернизация КПП. По проекту запланировано увеличение количества полос движения до 39. Кроме того, будут разделены транспортные потоки грузовых и легковых автомобилей, построят дополнительные накопительные стоянки для машин, новое здание пограничного таможенного контроля. Полностью реконструкция должна быть завершена в 2023 году.

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