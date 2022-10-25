Владикавказ, 25 октября 2022, 11:08 — REGNUM Время на пересечение участка российско-грузинской границы в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии должно существенно сократиться. В конце ноября 2022 года будут введены в эксплуатацию 12 новых полос движения на въезд в Россию. Такая информация прозвучала в ходе встречи заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурата Хапсирокова, премьер-министра РСО-Алании Бориса Джанаева и директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Михаила Кокаева.

КПП Верхний Ларс
КПП Верхний Ларс
Sktu.customs.gov.ru

Было отмечено, что летом 2022 года запущено 12 полос движения для легкового транспорта в направлении на выезд из России. Граждане, пересекающие границу, уже отмечают скорость, с которой теперь можно проехать через КПП «Верхний Ларс».

Напомним, в настоящее время идет модернизация КПП. По проекту запланировано увеличение количества полос движения до 39. Кроме того, будут разделены транспортные потоки грузовых и легковых автомобилей, построят дополнительные накопительные стоянки для машин, новое здание пограничного таможенного контроля. Полностью реконструкция должна быть завершена в 2023 году.

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