Париж, 25 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр уточняет контуры энергетической помощи компаниям, сообщает Le Figaro.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Брюно Ле Мэр подчеркивает, что помощь французским компаниям обойдется государству в общей сложности в десять миллиардов евро.

Для самых маленьких компаний правительство установило ценовой щит, чтобы уменьшить их счета за электроэнергию. От этого выиграют «около 1,5 миллиона» компаний. Фактически 50% цены будут ограничены 40 евро за мегаватт-час, что далеко от рыночных ставок.

Брюно Ле Мэр не хочет, чтобы «государственные финансы подвергались риску волатильности цен на энергоносители».

Как сообщало ИА REGNUM, вотум недоверия, внесенный французской партией Nupes в отношении бюджета, инициированного премьер-министром Элизабет Борн, был отклонен.