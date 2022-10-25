Стокгольм, 25 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Новое правительство Швеции отменяет цель траты 1% валового национального дохода (ВНД) на помощь другим странам. По словам Йохана Форсселла (Умеренные), нового министра внешней торговли, важно сосредоточить внимание не только на объемах помощи, но и на ее качестве и результатах. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Мы просто думаем, что есть и другие приоритеты, которые необходимо учитывать, не в последнюю очередь здесь, в Швеции», — объяснил министр знаменательное решение.

Вопрос об оказании помощи развивающимся странам был одним из камней преткновения в переговорах о формировании правительства Швеции после выборов. Умеренные и Шведские демократы хотели уменьшить ее объемы, в то время как Христианские демократы и Либералы хотели придерживаться цели в 1% ВНД.

«Вообще говоря, мы указали, что речь идет о грантах ООН, и сказали, что хотим их немного сократить, и вместо этого сделать приоритетом работу гражданского общества», — объяснил Форсселл.