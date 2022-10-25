Москва, , 11:05 — REGNUM Минвостокразвития готовит законопроекты, направленные на создание международных территорий нового типа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть поручение президента, и мы будем готовить важнейшие законотворческие инициативы, связанные с созданием условий для нового типа международных проектов, так называемые международные территории опережающего развития», — сказал Чекунков.

Новые ТОРы призваны «как раз привлекать партнеров из дружественных стран, те технологии, которые надо развивать внутри России, соединять их с сильными российскими бизнесами и так сказать создавать новые каркас дальневосточной экономики», отметил министр.