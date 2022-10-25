Москва, 25 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Минвостокразвития готовит законопроекты, направленные на создание международных территорий нового типа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Есть поручение президента, и мы будем готовить важнейшие законотворческие инициативы, связанные с созданием условий для нового типа международных проектов, так называемые международные территории опережающего развития», — сказал Чекунков.

Новые ТОРы призваны «как раз привлекать партнеров из дружественных стран, те технологии, которые надо развивать внутри России, соединять их с сильными российскими бизнесами и так сказать создавать новые каркас дальневосточной экономики», отметил министр.