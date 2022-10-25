Бухарест, , 11:05 — REGNUM Жители Румынии начали протесты против Североатлантического альянса, сообщает Baltnews.

Протесты в Румынии Babu

Ранее НАТО проинформировало о переброске на территорию страны дополнительных контингентов войск в целях укрепления восточного фланга альянса.

На фоне заявлений НАТО в стране начались масштабные уличные протесты. Жители Румынии вышли с лозунгами против киевского режима и военного блока. Они заявляют, что их страна не является плацдармом.

Ранее США приняли решение разместить в Румынии элитную десантную дивизию.