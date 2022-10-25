Берлин, 25 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц улыбкой отреагировал на жалобу жителя Германии на дорогую жизнь и просьбу поговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Anadolu.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

Отмечается, что житель ФРГ пожаловался Шольцу на то, что сейчас платит 8 евро за донер.

«Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил €4, пожалуйста», — попросил мужчина Шольца.

В ответ на это канцлер ФРГ ничего не сказал, улыбнулся, сел в служебный автомобиль и уехал.

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