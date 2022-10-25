Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Нападения собак в Швеции необычны, но их число увеличилось за последнее время. Об этом в эфире телеканала SVT рассказал доцент эволюционной зоологии в Университете Лунда Андрес Свенссон.

Собака TheDigitalWay

Поздно вечером 23 октября на женщину в муниципалитете Робертсфорс напала ее собственная собака. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб, которые констатировали смерть женщины.

Андреас Свенссон говорит, что такой тип атак очень редок в Европе, поскольку европейцы образованы, спокойны и не осуществляют высокий уровень насилия по отношению друг к другу, а животные копируют поведение людей.

«Но их число растет и в Швеции. Мы прошли путь от атак каждые три-четыре года до одного-двух нападения в год», — отметил Свенссон.