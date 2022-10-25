Планы сокращения чиновников взбудоражили ярославских депутатов
Ярославль, 25 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы возмутились нежеланием областного правительства отвечать на вопросы о сокращении чиновников на заседании 25 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Слово в начале заседания взял депутат Илья Осипов. Он рассказал, что вопрос о сокращении был в повестке дня, но перед заседанием исчез. По словам депутата, исполнительная власть хочет рассказать о сокращении уже в январе следующего года.
Осипова поддержала и депутат лариса Ушакова.
За то, чтобы услышать исполнительную власть, высказались ещё несколько депутатов. Например, Илья Тедеев сказал, что сокращение на 30% для частной компании было бы шоком.
В защиту правительства высказывался лишь председатель думы Михаил Боровицкий. Он пытался убедить депутатов, что в СМИ губернатор не раз рассказывал о сокращении. Но депутаты начали возмущаться, что в думе высокопоставленные областные чиновники стали появляться редко. Тут уже не выдержал и председатель.
Разговор про сокращения продолжился и по ходу заседания думы. Во время доклада представителя департамента имущественных и земельных отношений у выступающего спросили, сколько человек будет сокращено в департаменте. Замдиректора департамента Денис Хохряков ответил, что сократят 37% сотрудников во всех отделах.
В итоге депутаты приняли решение запросить информацию в правительстве в ближайшее время.