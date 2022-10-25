Ярославль, 25 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы возмутились нежеланием областного правительства отвечать на вопросы о сокращении чиновников на заседании 25 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Илья Осипов

Слово в начале заседания взял депутат Илья Осипов. Он рассказал, что вопрос о сокращении был в повестке дня, но перед заседанием исчез. По словам депутата, исполнительная власть хочет рассказать о сокращении уже в январе следующего года.

«Оптимизация уже во всю идёт и уведомления об увольнении люди уже начинают получать. То есть мы либо постфактум будем эту информацию слушать, что вряд ли является правильным. Потому что правительство, начиная этот процесс, наверное имело в виду какую-то идеологию. К сожалению, эта идеология не до всех участников процесса доведена. Очень много в этом смысле кривотолков», — сказал Илья Осипов.

Осипова поддержала и депутат лариса Ушакова.

«Меня, например, интересуют только ответы, даже не столько доклады, касающиеся сокращения именно социальных служб. Такие как опека, отделы по делам несовершеннолетних. Эти направления, если мы сократим, потом о чём мы будем слушать? Просто работать там будет некому, особенно в опеке. Если в Рыбинске сократят 5 человек из 17, а на каждого уже сегодня 3 тысячи детей! И это не простые дети. То есть, мы же понимаем, это же опека. Или тот же отдел по делам несовершеннолетних, надо понимать, будут их сокращать — не будут. Это то, что находится в полномочиях областного бюджета, а не города. Поэтому мы и задаём эти вопросы. Поэтому, я предлагаю всё-таки на эти вопросы дать хоть какие-то ответы. А то люди-то ждут. Люди звонят день и ночь», — сказала Лариса Ушакова.

За то, чтобы услышать исполнительную власть, высказались ещё несколько депутатов. Например, Илья Тедеев сказал, что сокращение на 30% для частной компании было бы шоком.

В защиту правительства высказывался лишь председатель думы Михаил Боровицкий. Он пытался убедить депутатов, что в СМИ губернатор не раз рассказывал о сокращении. Но депутаты начали возмущаться, что в думе высокопоставленные областные чиновники стали появляться редко. Тут уже не выдержал и председатель.

«Ваше предложение — конвой вызвать? Привести губернатора? Вы что предлагаете?» — эмоционально высказался Михаил Боровицкий.

Разговор про сокращения продолжился и по ходу заседания думы. Во время доклада представителя департамента имущественных и земельных отношений у выступающего спросили, сколько человек будет сокращено в департаменте. Замдиректора департамента Денис Хохряков ответил, что сократят 37% сотрудников во всех отделах.

«Когда было 80, вы не справлялись, останутся 42», — резюмировал депутат Василий Бобков.

В итоге депутаты приняли решение запросить информацию в правительстве в ближайшее время.