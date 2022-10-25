Баку, , 19:11 — REGNUM Несмотря на публичные заверения Ильхама Алиева в верности Азербайджана России, тем не менее, обзор азербайджанских СМИ и соцсетей показывает, что критики и претензий в адрес северного соседа в Баку нисколько не убавилось, даже наоборот. Чем более накаляются боевые действия на территории б. УССР, чем острее разворачивается конфронтация между Западом и Россией, тем громче звучат из Баку требования вывести миротворческий контингент из Карабаха и призывы дистанцироваться от Москвы. Азербайджанские эксперты и аналитики уверены, что Армения продолжает оставаться марионеткой Кремля, с помощью которой Россия устраивает провокации и акты агрессии на армяно-азербайджанской границе. Они убеждены, что Россия не заинтересована в долгосрочном мире в регионе, поскольку тем самым теряет рычаги влияния на конфликтующие стороны, что Кремль недоволен брюссельским процессом и не желает подписания какого-либо документа при посредничестве ЕС. Исходя из этого, можно заключить, что будущее русско-азербайджанских отношений в немалой степени будет зависеть от того, как будут развиваться события на территории б. УССР. Чем слабее будет становиться Россия, тем смелее станет Баку, если не почувствует, что есть какие-то силы, которые тормозят его вседозволенность.

21 октября на официальном сайте АПА. az вышел материал: «На российском телевидении совершена очередная провокация против Азербайджана», в котором сказано, что «на российском «Первом канале» в вечернем выпуске ток-шоу канала «Большая игра» была совершена очередная провокация против Азербайджана». Провокацией в Баку назвали выступления Натальи Нарочницкой, в котором она сказала, что Карабах — это исконно армянская земля, и Андраника Миграняна, по мнению которого вопрос статуса Карабаха всегда был для России на повестке дня. «Российский «Первый» канал постоянно «выделялся» своим твердым проармянским настроем. За долгое время сбалансированного освещения войны [на территории б. УССР] Роскомнадзор заблокировал или угрожает заблокировать ряд медиа-структур Азербайджана. То, что произошло вчера в эфире «Первого» канала, провокационные заявления против нашей страны актуализируют вопрос о прекращении вещания в Азербайджане наряду со средствами массовой информации и российские телеканалы», — говорится в материале агентства.

24 октября Азербайджан передал ноту протеста в МИД России, в которой отмечено: «В связи с явными антиазербайджанскими выступлениями, озвученными российскими политологами и экспертами армянского происхождения в эфире российской передачи «Большая игра», транслировавшейся на российском «Первом канале» 20–21 октября 2022 года, в связи с тем, что было поставлено под сомнение территориальная целостность Азербайджанской Республики и искажена карта страны, посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации».

Широкую общественную дискуссию также вызвала информационно-аналитическая программа «Həftə» (Неделя) на AzTV, представленная руководителем ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» Ровшаном Мамедовым, в которой подверглась критике проводимая в последнее время в отношении Азербайджана политика России.

По мнению Мамедова, за последние годы в российских СМИ активизировались антиазербайджанские настроения. Он считает, что рупоры российской пропаганды, пытаясь представить свою страну в качестве самой большой и сильной супердержавы, делают это за счет дискредитации и игнорирования интересов соседних стран, стран — партнеров и даже союзников. Мамедов считает, что «озвучиваемые в передаче «Большая игра» абсурдные идеи, необоснованные обвинения в адрес Азербайджана неадекватны и не соответствуют ни подписанному в феврале азербайджано-российскому соглашению, ни попыткам России показать, что она проводит сбалансированную политику на Южном Кавказе. А может, в России ревностно относятся к союзу Турции и Азербайджана?», — задается вопросом автор программы.

Затем Мамедов напомнил слушателям о кровавых и трагических событиях в истории Азербайджана, в которых свою роль сыграла и Россия. Далее он заявил об обеспокоенности азербайджанской общественности тем фактом, что в российских СМИ доминирует проармянская позиция, озвучиваемая не только Маргаритой Симонян и другими журналистами армянского происхождения, но и русскими журналистами, проявляющими не меньший армянский фанатизм.

«Поскольку миссия СМИ — пропагандировать государственную политику, а ток-шоу на «Первом канале» носит явно провокационный и оскорбительный характер в адрес нашего государства, можно заключить, что это не мнение отдельно взятой передачи, а позиция и поручение официальных кругов России. Если так, тогда начнем мы», — сказал Ровшан Мамедов…

Показывая кадры боевых действий на территории б. УССР, журналист сказал: «Поскольку это довольно чувствительный вопрос, Азербайджан подходил к нему сбалансированно, воздерживаясь от открытых обвинений одной из сторон. Но реальность такова, что война России [на территории б. УССР] — это насилие, оккупация, открытая угроза территориальной целостности соседнего государства. А присоединение к России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — не что иное, как грубое нарушение норм и принципов международного права. Это — оккупация. Видимо наши «партнеры» хотят услышать от нас именно такие слова? Пожалуйста. Обстрел мирных жителей [территории б. УССР] — нарушение норм ведения войны и преступление против человечества. И сегодня российские СМИ, как и в ходе 44-дневной карабахской войны, придерживаются не объективности и справедливости, а говорят за деньги армянской диаспоры. И для повышения своего рейтинга они прибегают ко всевозможным грязным играм».

О посреднической роли России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Арастун Оруджлу, политолог, руководитель Исследовательского центра Восток-Запад, эксперт по вопросам безопасности:

«Пока так называемый российский «миротворческий контингент» остается в Ханкенди (Степанакерт), Ходжалы (Иванян), Агдере (Мардакерт), другие территории не отойдут под контроль Азербайджана, потому что это не в интересах России. При переходе этих районов под юрисдикцию Азербайджана карабахский конфликт будет решен раз и навсегда, а проживающие там армяне уедут оттуда. На Азербайджан будет оказывается давление по вопросу этнических чисток и пр. Параллельно с этим России придется полностью уйти из региона. Но с учетом того, что на сегодня поставлено под сомнение военно-политическое присутствие России в Армении, то, конечно, Кремль не только не думает об уходе из Карабаха, но и постарается здесь укрепиться…» (перевод)

Политический обозреватель Шахин Джафарли: «Армения продолжает оставаться инструментом в руках России, которая в любой момент может с помощью армян Карабаха устроить провокации, как на границе, так и в Карабахе. С другой стороны, нужно признать, что Россия не против локальных (только локальных) контрмер Азербайджана. Как известно, они не мешали нам в проведении ряда контратак. Но, понятно и то, что Россия не позволит Азербайджану кардинально изменить ситуацию, к примеру, полностью взять под свой контроль Карабах. Провокации армянской стороны и наши ответы способствуют сохранению конфликта и являются поводом для дальнейшего пребывания России в регионе. В результате:

не подписывается мирный договор; терпят крах посреднические усилия Европы; легитимируется российское присутствие в Карабахе под видом миротворцев и снижается вероятность их ухода оттуда в ближайшем будущем.

Запад видит, как армяне и азербайджанцы продолжают убивать друг друга и думают так: «если бы не Россия, то Азербайджан и Турция уничтожат Армению и карабахских армян, а поскольку совместное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе невозможно, то пусть лучше Россия остается там, а потом видно будет…» (перевод)

В интервью BBC Шахин Джафарли сказал, что локальные боестолкновения всякий раз происходят после встреч, инициированных президентом Евросоюза Шарлем Мишелем. Здесь явно чувствуется «рука Москвы». Последнюю эскалацию напряженности на границе, которая произошла после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и их решения подготовить текст мирного соглашения, Джафарли связывает с желанием России сорвать этот процесс. «То есть, обе стороны — Азербайджан и Армения — до сих пор не поняли, что все это отдаляет их от мира и служит интересам России. И, фактически, они продолжают метаться в начерченном Россией замкнутом круге», — отметил аналитик. (перевод)

Вот как оценивает деятельность посла Владимира Казимирова экономист, член Координационного совета партии REAL Натиг Джафарли: «Вероятно, вы помните Казимирова, бывшего сопредседателя Минской группы, который якобы был занят урегулированием карабахского конфликта, но, в действительности, все эти годы он кушал тоннами шашлык и пил литрами водку в Азербайджане. В своем заявлении армянской прессе он сказал, что армяне Карабаха, в действительности, не доверяют ни Азербайджану, ни Армении. И единственная страна и сила, которой они доверяют — это Россия. И это обязательно нужно принять во внимание. Если перевести слова Казимирова, то получается, что Кремль и дальше продолжит работать над тем, чтобы привязать к себе Ханкенди и его окрестности: экономически, социально, политически.

По мнению Джафарли, самым большим препятствием в интеграции Карабаха в состав Азербайджана, является Россия. Она ​​обеспечивает работой жителей Ханкенди и его окрестностей, создает для них экономические возможности, в магазинах и на рынках уже используется рубль. При этом русские при каждом удобном случае говорят армянам, что кроме них их никто не защитит, что они должны держаться за них. И если даже Армения и Азербайджан договорятся, армяне решением своего псевдо образования должны оставить русских там. Именно поэтому Кремль «де-факто» признает и поддерживает это незаконное образование в Ханкенди, чтобы в критический момент он мог «де-юре» признать их решения». (перевод)

Политолог Мохаммед Асадуллазаде считает, что тесно связанные с Россией генералы армянской армии заинтересованы в продолжении провокаций. «Пока Никол Пашинян не очистит армию от пророссийских сил, все его шаги по заключению мира будут саботированы. Чтобы сорвать переговорный процесс Москва оказывает давление на официальных лиц Армении. Поскольку Москва не заинтересована в достижении реального мира между странами, то и официальный Баку не заинтересован в посредничестве России». (перевод)

Гюльтекин Гаджибейли, бывший депутат парламента Азербайджана, член Координационного центра Национального совета демократических сил.

В 1992-93 годах Россия, чтобы не допустить демократии в Азербайджане и вернуть к власти своего вассала Аяза Муталибова, отдала Шушу и Лачин армянам. Затем, чтобы свергнуть демократически избранного прозападного Абульфаза Эльчибея, который выдворил российские войска из страны, Москва с помощью Наджмеддина Садыгова разработала план предательства, передала Кельбаджар армянам, а затем осуществила вооруженное военное восстание в Азербайджане и свергла законное правительство.

Пришедший к власти в результате вооруженного военного бунта Гейдар Алиев расформировал 33 боеспособных батальона Народного фронта, которых считал угрозой для своей власти, в результате чего лишенные защиты Агдеринский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы были оккупированы армянами. Сразу же после избрания Гейдара Алиева президентом Наджмеддин Садыгов был назначен начальником штаба ВС Азербайджана и оставался на этой должности 28 лет.

В 2008 году Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию чтобы свергнуть демократически избранного прозападного президента Грузии Михаила Саакашвили и уничтожить грузинскую демократию. Российские войска находились в 30 км от Тбилиси, и только серьезная международная поддержка спасла правительство Саакашвили.

В 2020 году, чтобы сорвать процесс демократизации в Армении и свергнуть демократа и сторонника евроинтеграции Никола Пашиняна, Россия дала добро (зажгла зеленый свет) на освобождение территорий низменного Карабаха, которые она оккупировала и передала Армении в 1992-93 гг. Москва позволила Ильхаму Алиеву начать операцию по освобождению низменного Карабаха от оккупации, а в обмен взяла под свой контроль верхний Карабах и, фактически, создала там свою военную базу.

Когда на фоне тяжелых для Армении последствий 44-дневной войны Кремль не смог свергнуть Пашиняна, была осуществлена неудачная попытка военного переворота начальника Генштаба Оника Гаспаряна. После того, как эта попытка не получила поддержки со стороны армянского общества и Пашиняну удалось защитить свою власть, Россия запустила проект Кочаряна по свержению законной власти, а Ильхам Алиев помог.

Риторика Ильхама Алиева и армии безымянных троллей, получивших от него инструкции говорить о том, что «если нужно, мы возьмем Зангезур силой» , за короткое время увеличила количество голосов ходжалинского убийцы Роберта Кочаряна с 4 до 22 процентов, что превратила его в основного оппозиционера в Армении. Когда не смогли свергнуть Пашиняна, «выгнать детей Сороса с Южного Кавказа», «прекратить практику прихода к власти с улиц (то есть через демократические выборы)» , стали выдвигать претензии на международно признанные территории Армении. Россия, которая оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и помогала в течение 30 лет удерживать их под оккупацией, сегодня готова оккупировать Армению.

Дело не в геополитике. Происходит самая простая и примитивная борьба за выживание. Идет борьба за защиту украденных диктаторами у народов сотен миллиардов и за власть, которая является гарантией их личной безопасности. И все три народа Южного Кавказа вот уже 30 лет являются заложниками этого зла. (перевод)

2 октября председатель движения Демократия и благоденствие Азербайджана экономист, профессор американского университета Рутгерса Губад Ибадоглу призвал всех присоединиться к акции с требованием: «Российские оккупационные войска, ​​вон из Карабаха!»

На своей странице в FB (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он изложил свое видение того, чего хочет путинская Россия?

«Россия хочет превратить политическую власть в постсоветских странах в своего вассала.

Россия хочет, чтобы власть в этих странах формировалась не волеизъявлением народа, а по воле Кремля.

Россия хочет, чтобы на высокие должности в этих странах назначались с одобрения Кремля.

Россия хочет установить с этими странами не равноправные отношения, а имперско-вассальные.

Россия хочет любой ценой обеспечить свои геополитические интересы в этих странах.

Россия хочет сохранить свое военное присутствие в этих странах и создать там военные базы.

Россия хочет, чтобы армии этих стран были оснащены российским оружием.

Россия хочет упразднения демократических институтов и укрепления авторитаризма в этих странах.

Россия не хочет, чтобы в этих странах проводились демократические, прозрачные выборы, отражающие волю народа.

Россия хочет, чтобы людей в этих странах подвергали репрессиям, держали в страхе, оскорбляли при каждом удобном случае, высмеивали их национальные и нравственные ценности и унижали их достоинство,

Россия хочет, чтобы эти страны стали полицейским государством, усилились пытки в полицейских участках и тюрьмах.

Россия хочет искажения националистических лозунгов в этих странах, манипулирования национальными чувствами, преследования и нейтрализации истинных националистов.

Россия хочет преследования и дискредитации в этих странах не подчиняющихся властям религиозных деятелей,

Россия хочет, чтобы политическая элита в этих странах была пророссийской и русскоязычной, далекой от народа и была социальным классом, ставящим себя выше закона.

Россия хочет парализации независимой деятельности парламента в этих странах, преследования оппозиционных политических лидеров и оппозиционных партий, блокировки свободных СМИ и преследования независимых журналистов.

Россия хочет собирать дань с этих стран и эксплуатировать их экономические ресурсы.

Россия будет создавать в этих странах очаги сепаратизма, провоцировать межэтнические конфликты и кровопролитие, создавать проблемы безопасности, нарушать территориальную целостность, тем самым увеличивая политическое влияние на них, а затем размещать в этих странах своих военных под видом миротворцев для защиты сепаратистов и посредничества между конфликтующими сторонами.

Поэтому демократические силы постсоветских стран с авторитарным правлением должны мобилизоваться и объединиться, чтобы отвергнуть сначала Путина, а затем и его вассалов. В Азербайджане и Грузии должна быть начата кампания по выводу российских войск». (перевод)

7 октября перед зданием посольства России в Баку партия Демократия и благоденствие Азербайджана провела акцию протеста с требованием вывода российских миротворцев из Карабаха. Люди призывали полицейских, у которых есть самолюбие, честь и совесть встать рядом с народом. Они озвучивали следующие лозунги:

» — Путин — пятно в истории. Это — дьявол. Это — зло.

— Вы забыли про кровопролитие 20 января и резню в Ходжалы?!

— Путин, выведи свои оккупационные войска из Карабаха

— Путин, будешь уходить, забери с собой и Алиева, потому что ты его привел сюда».

Затем была принята резолюция, в которой говорится: «Чтобы удержать Азербайджан в сфере своего влияния путинская Россия открыто поддерживает сепаратистские и террористические группировки в Карабахе. Так, злоупотребляя историческим трехсторонним заявлением-соглашением от 10 ноября 2020 года, Россия ввела в карабахский регион многочисленную тяжелую военную технику и войска под видом «миротворческих сил». Злоупотребляя сложившейся ситуацией, Россия пытается подорвать государственный суверенитет нашей страны, вывести населенный армянами Карабах из-под юрисдикции Азербайджана, а также поддержать военные формирования на этих территориях, надолго сохранив свое влияние и контроль в Азербайджане».

Далее Россию обвинили в оказании финансовой помощи армянам Карабаха, в объявлении русского языка вторым государственным и высказали опасение и по поводу того, что армянам будет предоставлен статус двойного гражданства и будут выданы российские паспорта.

«Все эти опасные тенденции, безусловно, требуют немедленного вывода из Карабаха российских войск, которые совершили агрессию в отношении [киевского режима], а также полного и окончательного возвращения еще не освобожденных от оккупации территорий Карабаха под юрисдикцию Азербайджана». В тексте резолюции была отмечена необходимость укрепления военно-стратегического союза с братской Турецкой Республикой. Поэтому партия от имени солидарных с ними миллионов граждан Азербайджана требует скорейшего вывода российских войск из Карабаха. Уходи из Азербайджана, иди домой!», — сказано в резолюции. (перевод)

Издание «Шярг» («Şərq») опубликовало статью «Основная цель — создать «Кавказский дом без России», в которой председатель Азербайджанской партии возрождения Анар Асадли прокомментировал назначенную на 6 октября в Праге встречу в рамках Европейского политического саммита лидеров Азербайджана и Армении и причины военной эскалации на границе двух стран.

А. Асадли, в частности, отметил, что в Армении очень много политических протеже России, которые могут организовывать провокации против мирного процесса. Кремль с момента появления «Брюссельского формата» переговоров между Баку и Ереваном при посредничестве Мишеля стремится сорвать этот процесс. «В Армении есть такие фигуры, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, которые являются глазами и ушами Москвы. Они стремятся к тому, чтобы не допустить прямого диалога между Азербайджаном и Арменией, который возможен при участии ЕС. Баку готов к подписанию мирного договора с Ереваном. Однако Кремль такая перспектива не радует, поскольку если Азербайджан и Армения достигнут соглашения, то необходимость в российских миротворцах отпадет, и они будут вынуждены покинуть регион. Каждый раз после того, как Баку и Ереван делают в Европе шаг вперед, пропутинские силы в Армении срывают перемирие на границе и создают военную напряженность», — продолжил Асадли. По его словам, пока в Армении не будут нейтрализованы прокремлевские элементы, провокации будут продолжаться.

«Азербайджан и Армения на четырехсторонней встрече в Праге должны устранить препятствия на пути к миру. Наша главная цель — создать «Кавказский дом без России». Для этого лучшим форматом является европейское посредничество. На пражской встрече надо добиваться прорыва в мирном процессе и отдаления Москвы. Считаю, что в провокациях на армяно-азербайджанской границе была замешана Россия», — резюмировал глава партии Возрождения Асадли.

О войне в Донбассе

Директор аналитического центра «Восток-Запад» эксперт по вопросам безопасности Арастун Оруджлу, отвечая на вопрос Moderator. az сказал: «Мы уже говорили, что успехи ВСУ на фронте могут привести к отставке Путина. И этот вопрос уже решается. Уход Путина преподносится как аксиома не только [на территории б. УССР], но и в ряде оппозиционных российских источников… Это означает, что начали влиять на атмосферу в стране и готовить к этому общественное мнение. Кстати, изменился даже тон кремлевских пропагандистов. Они говорят и действуют иначе. Главный и личный головорез Путина Рамзан Кадыров также изменил свою риторику. Даже самые влиятельные люди из ближайшего окружения Путина, похоже, уже психологически готовы к его уходу. Готов ли к этому сам Путин? Мне кажется, что когда придет время уходить, его мнения никто и не спросит… Позвольте мне также сказать, что, возможно, это событие произойдет до конца текущего года. Я этого не исключаю».

Прокомментировав агентству Aztoday внутриполитическую ситуацию в России Арастун Оруджлу сказал: «В последние дни в оппозиционных СМИ [киевского режима], Азербайджана и даже России высказывается мнение о том, что Путину пришел конец. В некоторых случаях такая информация основана на определенных объективных анализах, но иногда кажется, что желаемое выдается за действительное. Какова политическая позиция президента России? Действительно ли Путин скоро уйдет с политической арены? Прежде чем ответить на эти вопросы, следует отметить, что на самом деле такие утверждения озвучиваются не просто так, ведь война не может не влиять на внутреннюю политику страны.

Но если вопреки своим ожиданиям русские не добьются поставленных целей в войне, это непременно негативно отразится на внутриполитической ситуации в стране. Развязав бессмысленную и ничем не обоснованную войну против [киевского режима], российские власти невольно способствовали тому, что на поверхность всплыли многие глубинные проблемы в собственной стране, о которых знали многие, и, в первую очередь, путинское правительство. Одной из причин развязывания войны было отодвинуть эти проблемы на второй план. Но маскировка нарастающего внутреннего кризиса войной (формирование образа внешнего врага) не всегда может быть удачной.

То же самое произошло и в России. В первую очередь война развеяла существовавшие мифы о мощи российской армии и ее современного оружия. Оказалось, что страна не готова к войне не только с военной точки зрения, но и с экономической, политической и идеологической.

Но что опасно — война обострила закулисную борьбу за власть в России. Путин, вложивший весь свой политический капитал в наступление на [киевскую хунту], довольно быстро и неэффективно растратил его. Интересно, что и российские оппозиционеры, и мировая пресса обвиняют в военных преступлениях [на территории б. УССР] именно президента Путина. Интересно, но не удивительно, поскольку было ожидаемо. Потому что еще до военной агрессии против [киевского режима] аналитики и информационные круги, связанные с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), дистанцировались от еще не начавшейся войны. Именно поэтому Путин взял на себя ответственность.

С первых же дней войны стали открыто проявляться элементы саботажа. Вероятно, именно поэтому российский президент несколько раз менял командующих военной операцией [на территории б. УССР]. Но ни это, ни участие в боевых действиях верной ему «Росгвардии», ни частной военной компании «Вагнер» ситуацию не изменили, а еще явственнее проявилась углубившаяся внутривластная борьба за Кремль. Теперь ее контуры хорошо видны. Ни для кого не секрет, что возглавляемый Генеральным штабом ВС России ВПК страны противостоит путинской олигархии из КГБ-ФСБ. Также известно, что у военных есть два возможных способа захвата власти в стране: дворцовый переворот (весьма маловероятен) и военный переворот (более вероятен). Хотя напряжение между сторонами нарастает, сложно сказать, готовы ли военные к какому-либо из двух сценариев. Одна из основных причин — слабая поддержка социально-политических институтов.

Олигархия из КГБ-ФСБ, которая заинтересована в том, чтобы сохранить путинскую власть в качестве декорации и сменить ее в случае необходимости, настаивает на защите Путина до поры до времени, поскольку так или иначе его политический провал будет означать и провал всей команды. Поэтому она не против того, чтобы возложить на Путина всю ответственность за развязывание войны, военные неудачи и преступления, совершенные против народа [б. УССР]. С другой стороны, команда Путина старается максимально ослабить позиции военных и предпринимает шаги в этом направлении. Подобные синхронные шаги рассчитаны как на то, чтобы поставить дискредитированного, столкнувшегося с угрозой признания военным преступником Путина в еще более зависимое положение от его команды КГБ-ФСБ, так и на то, чтобы ослабить позиции его оппонентов — военных. Поэтому в нынешних условиях время работает в пользу путинской олигархии и против военных.

Отсюда следует, что коренные политические перемены в России возможны только в случае военного переворота. Будет хуже или лучше чем сейчас — не предмет для обсуждения, потому что вне зависимости от того, кто придет к власти в ближайшие десять лет никакого положительного прогресса в России быть не может.

Наконец, практически неосуществимый для военных сценарий дворцового переворота может осуществить только команда Путина. Как упоминалось выше, это будет возможно только после ослабления позиции военных и устранения их притязаний на политическую власть.

Поэтому политические изменения в России в ближайшем будущем могут быть осуществлены военными, а на более позднем этапе и собственной путинской КГБ-ФСБ-олигархией. Но в обоих случаях это будут скорее декоративные перемены, чем изменение содержания. Иначе говоря, это не будет означать демократизацию России. Поэтому никакой критики не выдерживает тезис «политические перемены в Азербайджане могут произойти только тогда, когда Россия станет демократическим государством». Демократизация любой страны возможна, прежде всего, при волеизъявлении общественно-политической части, институтов гражданского общества и, наконец, народа. Вопрос в том, есть ли этот потенциал в нашей стране?» (перевод)

Эльхан Шахиноглу, политолог, глава исследовательского центра «Атлас» обвинил Россию в осуществлении террора против киевского режима. По его мнению, «еще в годы правления Петра Порошенко «спящие ячейки» в Киеве по указанию Москвы совершали подрывы автомобилей с офицерами [киевского режима], [на территории б. УССР] были обезврежены российские агенты, проникшие в ВСУ и в разведывательную службу. «Отдав приказ о начале войны против [киевского режима] президент России Владимир Путин подсчитал только «прибыль», но не спрогнозировал потери. Сегодня против России воюет не только [киевский режим], но и спецслужбы США, Великобритании и других западных стран, оказывающие всестороннюю помощь Киеву. И взрыв тщательно охраняемого Крымского моста — результат совместной операции. Взрыв Крымского моста, проекта Путина —большой удар по имиджу хозяина Кремля. В настоящее время он думает о контратаке. Но он один, а против него большая коалиция», — передает его слова агентство TİA. Az (перевод)

Политический аналитик Шахин Джафарли, отвечая на вопрос журналиста «Как могут повлиять на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном неудачи России [на территории б. УССР]?» сказал, что ответить однозначно на этот вопрос весьма сложно.

«Поскольку ситуация постоянно меняется, оценить ее можно будет лишь после того, как появится какая-то конкретика. Но, в любом случае, поражение России [на территории б. УССР] приведет к ослаблению ее позиций как на постсоветском пространстве, так и в глобальном масштабе. Россия больше не сможет влиять на глобальные и региональные процессы в той степени, в какой до войны», — говорит эксперт. По его мнению, это, с одной стороны, дает надежду, что миротворческий процесс между Арменией и Азербайджаном будет осуществляться более беспрепятственно. Однако, с точки зрения Джафарли, ослабление России еще не означает, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров и сразу же подпишут мирный договор и на этом проблемы закончатся.

«Суть конфликта между Азербайджаном с Арменией ясна, и он не может быть разрешен в одночасье. Просто ослабление России устранит серьезное препятствие. Ведь всем известно, что Россия не заинтересована в окончательном разрешении конфликта. И хотя она «закрыла глаза» на то, что Азербайджан вернул свои территории, но все же в последний момент разместила в регионе своих миротворцев, обеспечив тем самым свои интересы». Шахин Джафарли предполагает, что ослабление России создаст условия для установления долгосрочного мира, но не факт, что вопрос автоматически решится в пользу Азербайджана. «Потому что ослабление России приведет к усилению Запада. Но Запад также хочет определенных прав для карабахских армян и будет требовать этого. Так что не стоит думать, что с ослаблением России Азербайджан заставит Армению принять все свои условия. Такой подход ошибочен».

Заместитель председателя партии «Национальный фронт», политолог Мухаммед Асадуллазаде считает, что у кремлевского руководства нет правовых оснований для проведения референдума на оккупированных территориях б. УССР в Херсоне, Запорожье и Донбассе и присоединения их к России: «Это следствие поражения Москвы, которая тем самым пытается остановить атаки. Но это не остановит киевское наступление и ускорит поражение России. Отмечу, что этим так называемым референдумом был положен конец существованию вымышленных республик «Донецк» и «Луганск». Какое ядерное оружие использует Россия против [киевской хунты], аналогичное будет применено и против нее. Россия пытается предотвратить свое поражение [на территории б. УССР]. Отмечу, что после этого сфальсифицированного референдума ожидается усиление ударов ВСУ с целью полного освобождения Крыма и Донбасса. Эта аннексионистская политика России обречена на неудачу и с объявлением мобилизации материально-техническая база армии будет полностью ослаблена, что приведет к ослаблению центральной власти и внутриэлитной борьбе. В результате могут начаться процессы, которые приведут к смене руководства в Кремле».

Председатель Демпартии Азербайджана Сардар Джалалоглу в интервью Azpolitika оценил ситуацию на территории б. УССР после подписания президентом России указов о признании независимости и суверенитета Херсонской и Запорожской областей.

«По сути, этот «референдум» — авантюрный план Путина, призванный компенсировать поражение России [на территории б. УССР]. В настоящее время идет война, часть территории находится под контролем России, часть — [киевского режима]. Поэтому проведение каких-то референдумов и выборов в условиях войны вызывает смех. С одной стороны это противоречит международному праву. с другой — никто не вправе проводить референдум [на территории б. УССР] без согласия на то [киевского режима]».

«Вовлекая проживающих [на территории б. УССР] русских в свои авантюры, Путин поставил черную метку на их судьбе, осложнил их дальнейшее проживание в этой стране. [Киевский режим] не намерен уступать России ни пяди своей земли. Мир не признает эти территории российскими. Как только Россия присоединила к себе эти территории, она утратила статус государства, не признающего границы в мире. То есть, Россия сама лишила себя права быть субъектом международного права. Поэтому выход в том, чтобы к власти в России пришел умный человек и отменил решения Путина. Войну остановить можно только так, иначе она будет продолжена вплоть до полного развала России».

«Поскольку Решение Путина противоречит международному праву, оно никем не признано и нелегитимно. Действия России — тщетны. После победы [киевского режима], возможно, даже некоторые российские области присоединятся к [территории б. УССР]. Окончательное решение будет зависеть от исхода на поле боя. Даже сейчас военное преимущество на стороне [киевской хунты]. Если Россия затянет войну еще на несколько лет, она рухнет и в военно-политическом, и социально-экономическом, и географическом плане».

«Я думаю, нужно сменить российское руководство и пересмотреть решение Путина. Иначе не видно конца этой войны. В лучшем случае Путина могут сменить из-за проблем со здоровьем. В худшем — российские патриоты и политики, с учетом того, что нынешняя политика ведет страну к развалу, добьются ухода Путина».

«Война продолжится до тех пор, пока Москва не отведет свои войска, иначе говоря, до полного поражения России. После того, что Россия совершила в ходе войны, уже никто не пойдет на заключение с ней соглашения. В ответ на предложение Путина о мирных переговорах, президент Зеленский сказал, что переговоры будет вести с другим президентом. Это означает, что [киевский режим] будет вести переговоры с Путиным до тех, пор, пока последний не откажется от аннексии. Нет переговоров — будет война».

«Что касается свержения Путина, то проводимая Западом политика в конечном итоге приведет к революции в стране. У Запада может и не быть ни намерения, ни возможности менять власть в такой большой стране, как Россия, но нынешних санкций и решений, принимаемых российскими властями достаточно, чтобы население взбунтовалось. К примеру, мобилизация показала, что не все в российском обществе единодушно поддерживают политику Путина. Через какое-то время ухудшится социально-экономическое положение, снизится уровень жизни россиян. Я думаю, что, если нынешняя ситуация затянется, мы еще услышим шум протестов на улицах России. Среди российской элиты также появятся группы, которые попытаются отстранить Путина от власти. К примеру, во время выступления на заседании Совбеза перед началом войны сухость в горле Сергея Нарышкина — показатель того, как в действительности обстоят дела в России. Люди боятся высказать свое мнение. При взгляде со стороны кажется, что правительство Путина монолитно, но на состоявшемся в Кремле совещании, где было принято решение об аннексии, на лицах российских лидеров были видны грусть, скорбь и безразличие. На самом деле нет никакой монолитности. Возможно, российские лидеры ждут перемен в состоянии здоровье Путина. На мой взгляд, болезнь также повод для устранения Путина. У [киевского режима] нет шансов на поражение в этой войне. Запад до самого конца будет ей помогать, так как это война против Европы и США». (перевод)

Отрывки из интервью с генеральным секретарем Рады азербайджанцев [б. УССР] Джейхуном Мамедовым:

«Зеркало»: Как функционирует Рада азербайджанцев [б. УССР] (РАУ) в условиях войны?

Мамедов: «Как и все жители [территорий бывш. УССР], мы 24 февраля текущего года оказались лицом к лицу с невиданными многими нами ранее ужасами войны. Некоторые были в смятении и панике от ракетных обстрелов мирных городов, их тревожили мысли о безопасности их семей. С первых минут я связался с сопредседателем Рады азербайджанцев [б. УССР] Олегом Крапивиным, чтобы согласовать наши дальнейшие действия. Мы также проконсультировались с Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой и посольством Азербайджана в Киеве.

Мы срочно на базе РАУ создали круглосуточную горячую линию для соотечественников. По мере поступления звонков мы решали их проблемы. В первые дни войны на горячую линию поступило около 800-1000 звонков. В первую очередь мы составили план эвакуации. Воздушное пространство [территории бывш. УССР] было закрыто. Автозаправки работали с перебоями, что создавало проблемы для личного транспорта. Железнодорожные составы шли полными в сторону Польши. Нам выделили один железнодорожный состав для эвакуации граждан Азербайджана, в первую очередь женщин и детей. Нам удалось осуществить их эвакуацию в Молдову….

«Зеркало» Помогает ли РАУ семьям азербайджанцев, которые сражаются на фронте?

Мамедов: На сегодняшний день в рядах ВСУ находятся около 500 этнических азербайджанцев. Они являются гражданами [бывш. УССР], многие из них родились на земле [бывш. УССР]. РАУ оказывает не только моральную, но и материальную поддержку их семьям. Около двадцати азербайджанцев пали смертью храбрых. Кроме того, РАУ оказывает финансовую помощь ВСУ. На собранные средства приобретаются медикаменты, бронежилеты, тепловизоры, одежда и обувь для наших защитников. Мы вместе куем нашу победу и приближаем долгожданный день победы. Мы верим, что этот день недалек».

О российско-азербайджанских отношениях

Директор аналитического центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу прокомментировал агентству Turan состоявшуюся в Баку международную оружейную выставку, в которой крупнейшая экспозиция принадлежала Рособоронэкспорту. «Проведение оружейной выставки в Баку нормальное дело, во многих странах они проводятся. Но дело в том, что участие в ней России может иметь отрицательные последствия для нашей страны», — сказал А. Оруджлу. По его мнению, в последнее время США отрицательно реагирует на политику Азербайджана. Госсекретарь Энтони Блинкен назначил сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выделил финансовую помощь армянам Карабаха. Это можно понять как ответ Вашингтона на пророссийскую политику Баку.

»… Демонстрация российского вооружения в Баку, того самого, которое выставлено в бакинском Парке трофеев войны 2020 года — предельно глупый поступок, отголоски которого мы обязательно увидим», — сказал он.

«Мир видит, чего стоит российское оружие по событиям [на территории бывш. УССР]. Россию загнали в угол, даже Китай соблюдает санкции против РФ, и вдруг выясняется, что в Баку Москва выставила оружие, используемое против [киевского режима] — вертолеты, бронемашины, гаубицы… О чем думает руководство Азербайджана?», — возмущается эксперт. Оруджлу выразил сожаление по поводу того, что Азербайджан показывает, что является союзником России и Белоруссии, в то время как [киевский режим] в 44-дневной карабахской войне однозначно поддержала азербайджанский народ. «Игры Баку с Россией приведут к тому, что Киев изменит свое отношение к Баку», — заключил эксперт.

Из социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Натиг Джафарли, экономист «Славная ВСУ освободила от захватчиков древние тюркские города Узюм и Байраг. Наступит день, когда киевские солдаты освободят от российской оккупации некогда принадлежавшие Турции Бахчасарай, Джанкёй, Сарыгая, Сарысу, Агдаш, Ахгая, Алма, Атбаш, Айыдагы, Баккал, Тузла и др.

P.S. Думаю, что Кремль совершит еще больше зверств, чем те, что они делали до сих пор». (перевод)

Тураб Рзаев, политический комментатор: «Согласно российским законам представители нашего «русскоговорящего» племени автоматически считаются гражданами России. Им выпал шанс, пойти и защитить свою родину. Говорят, что когда «русский мир» не идет к вам, то вы идете в «русский мир». Когда будете уходить, заберите с собой наших азербайджаноязычных любителей Путина. Если они запишутся на войну, то автоматически станут гражданами России. И вам хорошо, и нам».

Афган Мухтарлы, журналист: «Когда мы говорили, что бои на границе начались по приказу Путина, нас назвали предателями. Посмотрите на букву Z на автомобилях азербайджанской армии. Почему на машинах нашей армии пишется буква Z, которая во всем мире считается символом фашизма? Посылаем миру сигнал о том, что мы с Россией? Или Ильхам Алиев передает мессиджи Путина правительству Пашиняна? Повторяю, азербайджанский солдат не должен по приказу Путина проводить военную операцию на территории другого государства. Наш солдат не должен погибать за Россию. Самый большой предатель — Ильхам Алиев. За то, что втянул Азербайджан в российское рабство».

Илькин Рустамзаде, общественно-политический активист, писатель, бывший политзаключенный: «Мы в глазах остального мира — союзник России. Быть союзником России, даже если ты не оккупант, значит быть оккупантом. Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Наше общество должно это понять».

Али Керимли, политик, лидера партии Народного фронта: «Если раньше Армения считалась форпостом России, то сейчас благодаря стараниям Алиева, Азербайджан садится в «тонущую лодку Путина».

Гюльтекин Гаджибейли, политик: «Мой любимый народ, мой великий народ! У меня есть рациональное предложение. Наш союзник, наш брат и друг Путин объявил частичную мобилизацию в России. Не по-мужски оставлять союзника одного в трудную минуту. Предлагаю в ночь на 10 ноября собраться у Аллеи шехидов, создать батальон из детей чиновников и функционеров правящей партии (YAP) и с российскими флагами и криками «капитуляция» на 200-300 машинах отправиться в Москву на помощь нашему союзнику. За Азербайджан не воевали, пусть хоть Путину принесут пользу».

Гюльтекин Гаджибейли: «Два тирана, два оплота зла в мире, объединившись, делают последние робкие попытки спасти друг друга. Иранский режим мулл сначала объявил о том, что передаст России БПЛА «Шахед», затем баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зульфугар» дальностью 300 км. и 700 км. Представьте, до чего дошла Россия, что нуждается в баллистических ракетах Ирана, который с 1979 года изолирован от процессов мирового технологического развития! Ужасающая человеческая драма, произошедшая вчера в тюрьме Элин в Тегеране, объединение южноазербайджанских организаций и выдвижение национальной воли, вероятно, положат начало концу тирании под названием Иран. Я не знаю, когда это событие произойдет, но я знаю, что время между крахом путинского неофашизма и крахом иранской теократии не будет долгим. И с передачей их обоих в архивы истории начнут сбываться вековые мечты о свободе и свободолюбии азербайджанских тюрков. И на Юге, и на Севере Азербайджана. Все будет хорошо!».

Руслан Изятли, политик, до 2021 года был председателем движения «D18»: «Власти Азербайджана и все остальные должны понять, что Россия, которая подчинила себе Армению, потом выступила спасительницей этого народа — наш стратегический противник. Шаги России по свержению Пашиняна приведут к еще большему усилению России в регионе».

Эльхан Шахиноглу, эксперт: «Процесс присоединения Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей к России может повториться в Абхазии и Южной Осетии путем «референдума». Карабахские сепаратисты, воодушевленные таким развитием событий и переставшие надеяться на власти Армении, начнут умолять Кремль о проведении «референдума». Создание «русской общины» в Карабахе — неотъемлемая часть этой политики. Кто-то может сказать, что Россия не пойдет на сделку с карабахскими сепаратистами, потому что называет Азербайджан своим стратегическим партнером. Когда-то у [бывш. УССР] были хорошие отношения с Россией, но Кремль занят разделом страны, которую называл своим братом. Мы должны принять меры сейчас».

Мурад Гулиев: «В мире все хотят прославиться не как путинская оккупационная Россия, а как [киевский режим] Зеленского. Вы — неграмотные, ничего не понимающие в истории и демократии, с растоптанной совестью, остались у власти, и, убивая чужих, бедных и несчастных детей, ежедневно отправляли своих детей в демократические страны, размещали свои деньги на западных счетах на имена своих родственников, покупали там имущество тоннами и сейчас с энтузиазмом рассказывают нам: «возьмем «Зангезур» и «Иреван», «nə oldu Paşinyan», «война закончилась», «Запад — наш враг», « у Путина столько оружия, брат», «Все боятся Эрдогана, брат». Заставляют нас жить рабской жизнью, овладев нашими умами, называя нас предателями, но, в действительности, на нашей измученной совести строят будущее своих детей».

Назим Джафарсой, политический эксперт: «Есть мнение, что военные удары Азербайджана по Армении служат интересам России. Я думаю иначе. Самые ярые защитники имперских амбиций России в Армении — карабахский клан, дашнаки и армия. При каждом ударе азербайджанской армии, их власть и тезисы слабеют.

По мере того, как азербайджанская армия наносит удары, молодые представители элиты в Армении начинают постепенно осознавать необходимость нормализации отношений с Баку и Анкарой, потому что они видят, что Россия, которой они доверяют, не защищает их, что ради собственных национальных интересов она ведет себя более рационально.

По мере того, как азербайджанская армия наносит удары по форпосту России — Армении — страны всего постсоветского пространства видят, насколько ограничены возможности Москвы.

По мере того, как азербайджанская армия наносит удары, понижается авторитет ОДКБ и России.

По мере того, как азербайджанская армия наносит удары, так армяне в Карабахе начинают прекрасно понимать пределы возможностей России в регионе. Удары азербайджанской армии работают на пользу Пашиняну, потому что расчищают с его пути тех, кто ему мешает!» (перевод)

Русиф Мамадсой, журналист: «Я никого не проклинаю, кроме России. Они проводят акции в Ханкенди, протестуя против того, чтобы Пашинян признал «Арцах» территорией Азербайджана и т.д. Видите, какие армяне сумасшедшие, видите, насколько они верят, что Россия будет защищать их до конца. Главная причина всего этого — Россия. Пусть эти процессы закончатся, первое, что мы должны сделать, это отказаться от русского языка в общеобразовательных школах. Дай Бог силы и нашей армии, и ВСУ. Пусть они (русские) утонут в своей крови».

Политолог Эльхан Шахиноглу, руководитель исследовательского центра «Атлас»: «Если Пашинян пойдет на сближение с Америкой, Россия может наказать и его, и Армению. В российских СМИ уже звучит жесткая критика в адрес правительства Пашиняна. Она будет звучать и дальше. Если Россия хочет наказать Армению, то самый подходящий способ — не мешать Азербайджану. Тогда мы сможем войти в Ханкенди и обеспечить там выполнение наших законов. Россия тогда не позволила нам сделать это, послала свои вооруженные силы, так называемых миротворцев. Но и сейчас не поздно. Если Россия хочет дружеских и партнерских отношений с Азербайджаном, она не должна мешать установлению нами правопорядка в Карабахе и определению наших границ. Через 4 года она должна отозвать своих солдат, и мы будет контролировать этот альтернативный путь».

Военный эксперт Руслан Имамгулиев изменил фамилию и даже имя, чтобы ничто его не связывало с тем, что вызывает у него отторжение. Он взял себе имя и фамилию — Алп Арслан Имамгулу. В тексте, который он опубликовал на своей странице в FB (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он пишет, что принял решение изменить свое имя из-за того, что оно русское. «Во-первых, мы освобождаем наши имена из рабства. Предлагаю каждому избавиться от прошлого клейма на наших фамилиях. Пришло время быть благоверными, решительными и смелыми!», — пишет Имангулиев.

Об отношении азербайджанцев к русскому языку

Депутат Рази Нурулаев: «Я отношусь к образованию на русском языке также, как к образованию на английском, турецком, французском и арабском языках. В нашей стране есть десятки англоязычных школ, франкоязычных средних школ. Есть также высшие учебные заведения, работающие полностью на английском языке. Однако общество очень раздражено русским языком. Этому есть несколько причин: первая причина заключается в том, что владеющие русским языком часто не к месту говорят на этом языке. В дорогих местах, где бывает элита, большинство говорит по-русски. Наверное, у большей части элиты русское образование. Мне не нравится это. Почему мы должны говорить по-русски, если у нас есть свой родной язык? Вторая причина, на мой взгляд, оккупация Россией Карабаха, события 20 января и Ходжалинская резня. Именно поэтому и изменилось отношение простых людей к России и русскому языку. Другая причина в том, что те, кто не говорит по-русски, мстят владеющим русским языком. Потому что исторически сложилось такое представление, что те, кто учится на русском, более культурны, образованы и обладают более широким кругозором. Именно поэтому русскоязычная молодежь обзывала обучающихся на азербайджанском языке «чушками». Времена изменились, но, к сожалению, мы до сих пор не можем получить желаемое качество образования в школах на нашем родном языке. Но я не против того, чтобы получать образование на русском. Желаю, чтобы в нашей стране открылись школы с преподаванием на ведущих языках мира».

Статья «Паранойя: Сардару Джалалоглу везде мерещится 5-я колонна» на сайте Minval. az:

«Известный в Азербайджане своим русофобством политик, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу вновь дал о себе знать. Заранее отметим, что понятие «русофобство», которое было употреблено выше, относится к имперскому мышлению российских властей, которые желают видеть в вассалах окружающие соседние страны. В этом контексте неприятие негативного «русизма» со стороны Сардара Джалалоглу мы понимаем. Мало того, мы с ним солидарны. Однако в пылу патриотизма глава ДПА перегнул, и я бы даже сказал, сломал палку. Он предложил объявить охоту и на «русскоязычных ведьм».

Так, по его словам, работы, которые ведутся в Азербайджане в образовательной сфере на русском языке, являются показателем активной деятельности 5-й колонны Москвы в нашей стране. «К примеру, граждане собираются перед зданием министерства образования и требуют, чтобы их дети обучались на русском языке», — сказал Сардар Джалалоглу. Горячо любящий свою страну Сардар Джалалоглу предложил возбудить против этих людей уголовное дело, так как их позиция противоречит Конституции страны. При этом он не уточнил, по какой статье, но думается, госизмена для них покажется курортом. Была бы воля «главного демократа» Азербайджана, то их посадили бы на кол или кожу содрали. Но, если рассуждать по-демократически, расстреляли.

Сардар Джалалоглу продолжает метать гром и молнии в адрес русскоязычного населения страны. «Эти граждане должны обучать своих детей на родном языке, после чего их чада могут продолжить обучение на других языках. Госдума в свое время приняла решение, согласно которому, между русскими и русскоязычными знак различия не ставится. То есть, если азербайджанец получил образование на русском языке, он считается гражданином России», — сказал он. По словам политика, цель заключается в том, чтобы раздать русскоязычным азербайджанцам российские паспорта, после чего они должны отслужить в российской армии. «Всех тех, кто собрался перед зданием минобразования из-за обучения на русском языке нужно депортировать. Они наемные агенты России», — закончил свою глубокую мысль Сардар Джалалоглу.