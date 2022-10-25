Мелитополь, 25 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На данный момент, несмотря на последствия взрыва около телецентра в Мелитополе, сотрудники запорожских ЗаТВ и «ЗаРадио» вернулись к своей работе. Об этом 25 октября сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Отмечается, что работники запорожской телерадиокомпании в настоящее время ведут работу в кабинетах с вылетевшими от взрыва окнами и выбитыми в результате него стёклами.

Также указывается, что один из работников телецентра уточнил, что он на несколько минут задержался перед своей сменой и это, возможно, спасло ему жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги был объявлен на территории Киева и Киевской области.