Стокгольм, , 11:04 — REGNUM В шведском Сёльвесборге, родном городе лидера Шведских демократов Йиммии Окессона, произошла смена власти после того, как Умеренные отказались от альянса со Шведскими демократами и столкнулись с «волной ненависти и угроз расправой». Как впоследствии написал Окессон на странице в соцсети, он осуждает любые попытки физических нападок на Умеренных.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

Окессон пишет, что угрозы людям являются незаконными и что те, кто угрожал политикам в Сёльвесборге, должны быть привлечены к ответственности и наказаны.

«Любой, кто по какой-то причине испытывает ненависть, должен оставить ее при себе и найти более конструктивные способы самовыражения», — пишет Окессон.

«Нисколько не удивительно, что ведущим политикам от Умеренных в Сёльвесборге теперь приходится подвергаться массированной критике после их монументального предательства всех своих избирателей, которые не голосовали за левое правительство. Критика весьма оправдана», — продолжил Окессон.

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