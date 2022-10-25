Москва, , 11:02 — REGNUM В Москве по программе реновации с начала 2022 года демонтировано 45 старых пятиэтажек, сообщили 25 октября в Стройкомплексе.

Новостройка Fotohomka.ru

Квартиры в новостройках получили порядка 7,5 тыс. участников программы. Расселенные дома снесены во всех административных округах Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Всего с начала реновации в столице расселено 153 старых жилых домов. В новые квартиры переехали свыше 76,8 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2022 года для переселения горожан по программе реновации под заселение передано 48 новых домов.

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