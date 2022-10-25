Вашингтон, 25 октября 2022, 11:01 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз вместе с некоторыми своими коллегами прятался в подсобном помещении во время погрома, учиненного сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в здании Капитолия, сообщает со ссылкой на его готовящуюся к выходу книгу The Hill.
Круз говорит, что на этой встрече «несколько» республиканцев утверждали, что партия должна приостановить споры и проголосовать за подтверждение результатов выборов 2020 года.
Круз в конечном счете вместе с рядом других сенаторов-республиканцев проголосовал против подтверждения результатов выборов 2020 года в Аризоне и Пенсильвании.