Вашингтон, 25 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Тед Круз вместе с некоторыми своими коллегами прятался в подсобном помещении во время погрома, учиненного сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в здании Капитолия, сообщает со ссылкой на его готовящуюся к выходу книгу The Hill.

U.S. Senate Тед Круз

«Пока мы ждали, пока Капитолий будет в безопасности, я собрал нашу коалицию в задней комнате (на самом деле, в чулане со сложенными стульями), чтобы обсудить, что нам делать дальше», — пишет Круз в книге «Справедливость испорчена: как левые использовали нашу правовую систему в качестве оружия», — отметило издание.

Круз говорит, что на этой встрече «несколько» республиканцев утверждали, что партия должна приостановить споры и проголосовать за подтверждение результатов выборов 2020 года.

«Я понял настроение. Но я категорически с этим не согласен», — пишет он в своей книге.

«Я убеждал своих коллег, что курс действий, который мы отстаиваем, является правильным и принципиальным», — добавил Круз.

Круз в конечном счете вместе с рядом других сенаторов-республиканцев проголосовал против подтверждения результатов выборов 2020 года в Аризоне и Пенсильвании.