Петрозаводск, 25 октября 2022, 11:07 — REGNUM В Республике Карелия за девять месяцев 2022 года родилось 3,3 тыс детей, из них мальчиков на 122 младенца больше чем девочек, сообщил 25 октября региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.
По его словам, в органах ЗАГС республики с января по сентябрь зарегистрировано рождение 1730 мальчиков и 1608 девочек. Из них 45 двоен.
«Самыми ТОП-5 популярными именами, которые давали родители своим детям, у мальчиков стали Артём — 72 и Александр — 70; у девочек — София — 85, Алиса – 64, Ева – 64», — заметил чиновник.
Чуть менее популярны среди мальчиков стали имена Иван и Лев — по 50, среди девочек — Василиса — 50, Варвара и Полина — по 48 и Виктория – 45. Редкие имена (всего по одному) - Адам, Нестор, Яромир, Аглая, Раиса, Тайна.