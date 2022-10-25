Петрозаводск, , 11:07 — REGNUM В Республике Карелия за девять месяцев 2022 года родилось 3,3 тыс детей, из них мальчиков на 122 младенца больше чем девочек, сообщил 25 октября региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Младенец с мамой

По его словам, в органах ЗАГС республики с января по сентябрь зарегистрировано рождение 1730 мальчиков и 1608 девочек. Из них 45 двоен.

«Самыми ТОП-5 популярными именами, которые давали родители своим детям, у мальчиков стали Артём — 72 и Александр — 70; у девочек — София — 85, Алиса – 64, Ева – 64», — заметил чиновник.

Чуть менее популярны среди мальчиков стали имена Иван и Лев — по 50, среди девочек — Василиса — 50, Варвара и Полина — по 48 и Виктория – 45. Редкие имена (всего по одному) - Адам, Нестор, Яромир, Аглая, Раиса, Тайна.