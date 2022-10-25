Канберра, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая в Палате представителей Австралии во время парламентского часа, сделал заявление о текущем кризисе наводнений. Его слова передал телеканал Nine News.

Австралия

«Стихийные бедствия — часть жизни на континенте … К сожалению, паводковые воды в Виктории и Новом Южном Уэльсе унесли жизни шести наших соотечественников-австралийцев … Наши главные мысли сегодня обращены к их близким. Все австралийцы выражают вам наши глубочайшие соболезнования в это время горя и печали», — начал премьер-министр страны.

Альбаниз также повторил предупреждение властей не ездить по паводковым водам.

«Для всех австралийцев в тех районах, которые все еще находятся в опасности, мы думаем о вас … Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждениям. Пожалуйста, следуйте советам властей, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы обезопасить себя и свою семью», — призвал глава федерального правительства.