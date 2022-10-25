* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 25 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки призвал афганских бизнесменов вкладывать средства в различные сектора экономики страны, сообщает «Шафакна Афганистан».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Амир Хан Моттаки посетил выставку сельскохозяйственной продукции в Кабуле и призвал афганских бизнесменов инвестировать в экономику. Он добавил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивает условия для защиты инвесторов по всему Афганистану.

Он подчеркнул: «В течение оставшихся месяцев текущего года и в новом году солнечной хиджры (начинается в марте 2023 года) будут созданы лучшие условия для экспорта фруктов и другой продукции Афганистана».

Следует отметить, что в последние месяцы торговые отношения Афганистана со странами региона были ограничены.

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