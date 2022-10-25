Канберра, , 11:01 — REGNUM Согласно новым данным, федеральный бюджет Австралии на этот финансовый год будет «на 42 миллиарда долларов лучше», поскольку именно на столько сократится величина бюджетного дефицита. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары Bankiros.ru

Главный политический редактор 9News Чарльз Краучер сказал журналистам, что федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс должен пройти «опасный путь», поскольку он управляет сокращающейся экономикой, пытаясь облегчить бремя инфляции, от которого страдают миллионы домашних хозяйств.

Хотя дефицит сократился до чуть менее 36,9 млрд долларов, что меньше дефицита в 78 млрд долларов, прогнозируемого в марте этого финансового года, он по-прежнему представляет «большую проблему» для финансового блока правительства лейбористов, добавил Краучер.

«Проблема, которую обозначил казначей, заключается еще и в том, что мы приближаемся к триллиону долларов госдолга», — заметил журналист.

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