Луганск, 25 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщил 25 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава», — цитирует Филипоненко телеграм-канал ведомства.

Также силами ЛНР было уничтожено три танка, одна артиллерийская установка, четыре бронетранспортёра и девять единиц специальной автомобильной техники.