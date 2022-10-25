Кишинёв, , 10:58 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) должны действовать законы Молдавии, чтобы Россия могла туда поставлять газ напрямую. Об этом 25 октября заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление премьер-министра ПМР Александра Розенберга, что Молдавия страдает теперь из-за дефицита электроэнергии, чего можно было бы избежать, если бы Кишинёв не помешал наладить прямые поставки из РФ газа для ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

««Молдовагаз» руководствуется исключительно законодательством Республики Молдова и международными нормами регулирования в области энергетики», — написал Чебан.

Глава предприятия отметил, что прямые поставки газа в Приднестровье будут невозможны, пока там не получат от Молдавии соответствующие сертификаты и лицензии, касающиеся также транспортирования и распределения топлива.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого из РФ газа, в республике остановили крупнейшие предприятия. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом, из-за чего поставки электричества в Молдавию сократили более чем вдвое.

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