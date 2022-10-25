Лондон, , 10:57 — REGNUM В Великобритании цены на самые дешевые продовольственные товары в сентябре 2021 года выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом, что более чем вдвое превышает темпы роста полугодовой давности, как следует из данных, опубликованных 25 октября Управлением национальной статистики.

Хлеб Couleur

На основе сведений, предоставленных супермаркетами, управление подсчитало, что стоимость 30 самых дешевых повседневных продуктов питания в сентябре 2022 года выросла примерно на 17% в годовом исчислении, тогда как в апреле рост составил 7%.

Поскольку общий рост цен на продукты питания и напитки составил 15%, эти данные говорят о том, что у британцев не было возможности избежать инфляционного давления, перейдя на более дешевые продукты, поскольку они подорожали даже еще сильнее, чем более дорогие.

При этом цены на некоторые базовые товары выросли гораздо сильнее, чем в среднем: макароны и растительные масла подорожали на 60 и более процентов, а хлеб, печенье, чипсы и замороженные овощи — более чем на 30%.

Молоко в сентябре стоило примерно на 30% дороже, чем в том же месяце предыдущего года. Апельсиновый сок и говяжий фарш несколько подешевели, возможно, по той причине, что некоторые покупатели сокращают потребление ряда продуктов питания.

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