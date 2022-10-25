Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом говорится на официальном сайте комитета.

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Согласно опубликованным данным, ЮНИСЕФ намерен поставить в КНДР 273 вида предметов, стоимостью $2,65 млн.

Известно, что в Северную Корею будет поставлено оборудование и детали, необходимые для обеспечения детей и больных чистой питьевой водой, водонагреватели, медицинские принадлежности для акушеров, хирургические перчатки, мыло, медицинские насосы и раствор Рингера.

Сообщается, что в настоящее время представители организации ведут переговоры с властями КНДР по поводу транспортировки товаров.