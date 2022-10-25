Покров, Владимирская область, 25 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Строительный кран обрушился на придомовую детскую площадку на улице 3 Интернационала в городе Покров Владимирской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из видео Упавший кран

В четырёхэтажном здании идёт капитальный ремонт кровли. Работы проводит компания «СПЕЦРЕМСТРОЙ» по договору с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Вечером 24 октября автомобильный строительный кран обрушился на придомовую детскую площадку. Пострадавших нет.

По факту обрушения техники организована проверка.