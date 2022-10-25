Киев, , 10:56 — REGNUM На поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) от Италии, Франции и Германии рассчитывает Киев. Об этом 25 октября заявил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, киевскому режиму жизненно важно получить от Запада системы ПВО якобы «для обеспечения безопасности гражданского населения».

«Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими: надеемся, они могут нам помочь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов оказывать Киеву помощь в размере 1,5 млрд евро.