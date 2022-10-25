Киев, 25 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. На поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) от Италии, Франции и Германии рассчитывает Киев. Об этом 25 октября заявил глава киевского террористического режима Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, киевскому режиму жизненно важно получить от Запада системы ПВО якобы «для обеспечения безопасности гражданского населения».

«Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими: надеемся, они могут нам помочь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов оказывать Киеву помощь в размере 1,5 млрд евро.