Сидней, Австралия, 25 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Глава министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) Брэд Хаззард решил уйти из политики спустя более чем три десятилетия после того, как смерть младшего брата заставила его пересмотреть приоритеты в жизни. Политик был переполнен эмоциями, когда он появился в эфире радиостанции 2GB и рассказал о своем решении уйти в отставку.

Сидней, Австралия

«Личная ситуация произошла в начале этого года — мой младший брат умер… Я просто подумал, знаешь что? Я должен начать думать о жизни», — сказал Хаззард.

Высокопоставленный политик охарактеризовал последние три года работы министром здравоохранения во время пандемии коронавируса как «и худшее, и в то время лучшее время в его карьере». Именно благодаря усилиям Хаззарда удалось сломить пандемию в Сиднее.

«У меня действительно была счастливая жизнь. Мне повезло, что я работал с хорошими людьми по обе стороны барьера в политике», — добавил он.