Брюссель, 25 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не должен позволить уничтожить энергетическую инфраструктуру Киева.

U.S. Secretary of Defense Урсула фон дер Ляйен

По её словам, Европейский союз не должен позволить России уничтожить энергетическую инфраструктуру на территории бывш. УССР, подконтрольную киевскому режиму.

Также она рассказала, что ЕС готов финансировать Киев на уровне 1,5 млрд евро в месяц. При этом режиму нужно до 5 млрд евро только для покрытия бюджетных трат.