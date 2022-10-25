Стокгольм, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) сообщил в интервью новостному агентству AP, что разделяет опасения Турции по поводу Рабочей Партии Курдистана (РПК), признанной в Швеции и ЕС террористической. В беседе с журналистами он также отметил, что новое правительство скандинавской страны намерено выполнить все обязательства по соглашению с НАТО.

Флаг Швеции Pixabay.com

«От шведского правительства не будет исходить никакого нонсенса по поводу РПК», — пообещал новый глава шведской дипломатии.

Напомним, что в Мадридском соглашении Турция потребовала, чтобы Швеция депортировала людей, которых турецкий режим называет террористами. Депортация этих людей оказалась сложной задачей, поскольку турецкое законодательство о борьбе с терроризмом не соответствует шведскому.

«Мы должны убедиться, что все происходит юридически безопасным образом», — подчеркнул Бильстрём.

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