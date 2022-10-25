Москва, , 10:54 — REGNUM Композитор Олег Влади, являющийся автором песен Светланы Лободы, подал в суд на Первый Канал. Об этом 25 октября сообщает телеграм-канал Mash.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В исковом заявлении Влади сообщил, что не увидел упоминания его имени в титрах четырёх программ, в которых были показаны выступления Лободы. Он также отметил, что потребовал удалить с сайта телеканала записи передач и выплатить ему 1,5 млн рублей. Композитор пояснил, что решил подать на компанию в суд после того, как она проигнорировала его письма.

Напомним, в апреле 2022 года Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет (до 2072 года). В феврале 2022-года певица выступила против специальной военной операции, которую Россия начала на территории б. УССР.

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