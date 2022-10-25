Пекин, , 10:53 — REGNUM Китай повысил ключевой параметр в своем макропруденциальном управлении, чтобы позволить компаниям и финансовым учреждениям занимать больше внешнего долга, говорится в официальном заявлении, передает 25 октября агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Параметр макропруденциальной корректировки, множитель, который определяет верхний предел непогашенного трансграничного финансирования, которое может иметь то или иное учреждение, был пересмотрен до 1,25 по сравнению с 1 ранее, согласно совместному заявлению Народного банка Китая и Государственного валютного управления КНР.

Пересмотр в сторону повышения направлен на дальнейшее улучшение макропруденциального управления трансграничным финансированием и руководства предприятиями и финансовыми учреждениями при оптимизации структуры их внешнего долга, говорится в заявлении.