Оренбург, , 10:53 — REGNUM В Оренбурге мошенники обманули горожанку на 2,2 млн рублей убедив во взломе аккаунта на Госуслугах и попытке оформить незаконно на женщину кредит, сообщили 25 октября ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

По данным полиции, оренбурженке по телефону позвони незнакомец и представился сотрудником службы безопасности «Госуслуг». Он проинформировал о взломе аккаунта и попытке оформления кредита. Для безопасности денежных средств он рекомендовал обналичить денежные средства и перевести на резервный счет. Когда женщина выполнила указания неизвестного, связи с ним прервалась.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.