Кабул, 25 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Глава департамента талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по координации разминирования объявил, что в настоящее время необходимо разминировать около 600 квадратных километров заминированных территорий. Об этом сообщает «Шафакна Афганистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Нуриддин Рустамхейль сообщил, что за последний год в Афганистане от подрыва на минах погибли или получили ранения 556 человек, большинство из которых дети.

Рустамхейль добавил, что за последние два месяца в результате 11 инцидентов в разных провинциях Афганистана погибли девять человек, ещё 15 получили ранения.

Несмотря на то, что в Афганистане от взрывов мин продолжают гибнуть мирные жители, никакой иностранной помощи департаменту не оказывалось, уточнил он.

«Уточнены границы около 600 квадратных километров территорий, которые необходимо разминировать, но, к сожалению, иностранные доноры игнорируют необходимость оказания помощи», — продолжил Рустамхейль.

Глава департамента также заявил, что за последний год от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 86 квадратных километров территории.

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