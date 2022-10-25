Обнинск, Калужская область, 25 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области большинство предприятий и организаций продолжают оказывать гуманитарную помощь мобилизованным и их семьям. Под патронат предприятий взяты семьи, особо нуждающиеся в помощи. С ними налажена постоянная связь, к каждой такой семье прикреплен куратор. Возникающие проблемы решаются в индивидуальном порядке. Об этом 25 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главу города по социальным вопросам Татьяну Попову.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

В городе открыт счёт для добровольных пожертвований в рамках деятельности координационного центра по поддержке мобилизованных жителей Калужской области. По информации регионального штаба, на сегодняшний день собрано 3 050 079 руб. За прошедшие сутки на счёт поступило 336 600 руб. Средства направлены: 1 231 000 руб. — приобретение лекарственных препаратов первого эшелона (по согласованию с военными медиками собраны аптечки), 480 000 руб. — закупка материалов, фурнитуры для пошива одежды.

«Очень активно в сбор гуманитарной помощи включаются жители города, создаются целые движения. Работает координационный центр волонтеров. В пятницу поедем снова в Ногинск навещать мобилизованных из Обнинска. Можем доставить вещи от желающих что-то дополнительно передать нашим мобилизованным землякам», — отметила глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.