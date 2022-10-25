Донецк, 25 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Днём флага ДНР, отмечаемым 25 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«Как символ борьбы и гордости за Донбасс он занимает особое место в нашей жизни. А сегодня он имеет новые смыслы: под этим флагом, как и флагом нашего государства — России, идёт освобождение от неонацистов исконно русских земель», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Флаг ДНР, особо отмечает Денис Пушилин, знают во всем мире, и он объединяет отважных и честных людей, верных своей земле и её героическому прошлому.

Трепетное отношение к флагу ДНР следует передавать детям, считает врио главы ДНР, так как молодое поколение должно знать и помнить, при каких обстоятельствах он появился.