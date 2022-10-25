Ярославль, , 11:16 — REGNUM В Ярославской области уполномоченные по правам ребёнка и правам предпринимателей смогут занимать свои посты более двух сроков подряд. Решение об этом приняли депутаты Ярославской областной думы на заседании 25 октября.

Ярославская областная дума © ИА REGNUM

Ранее в региональном законе существовало ограничение для омбудсменов двумя сроками работы. Но федеральный закон таких условий не предполагает.

«За» отмену ограничений свой голос отдали 32 депутата, 2 воздержались и никто не проголосовал против. Таким образом Альфир Бакиров и Михаил Крупин смогут и дальше продолжить работу на своих постах, если этого захотят они сами и их кандидатуры поддержат депутаты облдумы.