Москва, , 10:52 — REGNUM Законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы вряд ли будет кардинально переработан при дальнейшем рассмотрении в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») на пресс-конференции в Москве.

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

Напомним, законопроект депутата Госдумы Артёма Кирьянова («Единая Россия») при рассмотрении в первом чтении на внеочередном заседании палаты парламента вызвал критику со стороны депутатов Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди». После документ обсуждали на различных слушаниях с представителями отрасли и региональных властей.

Согласно законопроекту, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений, в частности, будет получать данные об объёмах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией этих конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Второе чтение, конечно, не может изменить его на 90%», — сказал Даванков.

По его словам, к законопроекту поступило более 200 поправок. Также депутат напомнил, что у фракций есть возможность устроить при обсуждении законопроекта во втором чтении «итальянскую забастовку».

«Каждую поправку подолгу рассматривать и примерно так неделю этот процесс у нас займет. Мы так обычно не делаем, кроме тех случаев, когда делаем. Это касается бюджета, важных для страны законопроектов. Этот законопроект очень важный для отрасли. Может лишиться своей работы тысячи людей», — добавил Даванков.

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